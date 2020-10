FIFA president nakatus koroonasse

FIFA teatel on 50-aastasel Šveitsi ja Itaalia juurtega Infantinol kerged sümptomid ning ta peab vähemalt järgmised kümme päeva karantiinis veetma.

"Kõiki inimesi, kes on viimaste päevade jooksul FIFA presidendiga kontaktis olnud, on juhtunust informeeritud ning neil on palutud astuda sellele vastavad sammud. FIFA soovib president Infantinole kiiret paranemist," lisati pressiteates.

Infantinost sai jalgpallimaailma katuseorganisatsiooni president 2016. aasta veebruaris. Mullu juunis valiti ta ametisse tagasi. Alates tänavusest jaanuarist on ta Rahvusvahelise Olümpiakomitee liige.