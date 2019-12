FIFA pöördub Platinilt 1,83 miljoni euro tagasi nõudmiseks kohtusse

FIFA määras Platinile just sellesama makse tõttu 2015. aastal kuueaastase tegutsemiskeelu, mille rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) neljale aastale vähendas.

Blatter käskis vastava summa Platinile välja maksta 2011. aasta 18. jaanuaril ning raha jõudis Platini pangakontole kaks nädalat hiljem. Prantslane väidab siiani, et makse oli legitiimne ning ta pole midagi valesti teinud.

Uudisteagentuuri AFP käsutuses on dokument, mis ütleb, et sama juhtumi raames plaanitakse kohtusse anda ka Blatter. Šveitsi seaduste järgi on neil seda aega teha 31. detsembrini.

Veel märgitakse dokumendis, et sellel "tasul polnud mingit seaduslikku alust ning seda fakti on kinnitanud mitmed kohtud ja tribunalid kuni Šveitsi ülemkohtuni välja".