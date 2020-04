FIFA meditsiinikomisjoni juht: praegune olukord on kõige hullem pärast II maailmasõda

Teatavasti soovitakse Saksamaa Bundesligas mängudega jätkata juba 9. mail. Inglaste Premier League soovib naasta juuni keskpaigas. Mai lõpus sooviks ideaalis hooajaga jätkata ka Eesti meistriliiga.

„Praegu on hetk, kus tuleks eelkõige mõelda meditsiinilistele aspektidele,“ sõnas D'Hooge Inglismaa meediale. „Praegune aeg on kõige dramaatilisem, mida oleme II maailmasõja järel kogenud. Me ei tohiks praegust olukorda alahinnata.“

D'Hooghe'i sõnul on praegu liiga vara, et lubada jalgpallurite vahel kehalisi kontakte. „Maailm ei ole jalgpallivõistlusteks veel valmis. Loodetavasti oleme varsti valmis, kuid praegu peame olema veel kannatlikud,“ lisas ta.

„Jalgpall on kontaktne spordiala. Samas soovitatakse praegu just ju kontakte vältida.“

