FIFA lükkas jalgpalli MM-i laiendamist edasi

FIFA on pikalt rääkinud, kuidas tulevikus plaanitakse MM laiendada 32 meeskonnalt 48-le. Kui esialgu pidi esimene 48 riigi osavõtul toimuv MM aset leidma 2026. aastal, siis FIFA president Gianni Infantino teatas möödunud aastal, et soovib juba Kataris laiendada suurturniiri rekordarv osalejateni.

Nüüd teatas FIFA, et pärast põhjalikke analüüse ei saa Kataris veel sellist muutust läbi viia. Muutus oleks tähendanud, et Katar oleks pidanud MM-i korraldama koos naaberriikidega. FIFA uuris ka võimalust, kas Katar suudaks üksi korraldada MM-i 48 võistkonna jaoks, aga leidis, et selline variant pole nii lühikese ettevalmistusajaga võimalik.

FIFA plaanidesse laiendada MM-il osalejate arvu 48-ni on skeptiliselt suhtunud Euroopa rahvusvaheline jalgpalliliit UEFA. UEFA president Aleksander Ceferin sõnas möödunud aasta novembris, et Kataris tekitaks 16 meeskonna võrra turniiri suurendamine rohkem probleeme. Ceferin on 48-liikmelist MM-i nimetanud ebarealistlikuks.