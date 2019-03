FIFA kiitis uue klubide MM-i formaadi heaks, Euroopa klubid lubavad boikotti

Associated Pressi teatel on nad näinud dokumenti, milles on 2021. aasta klubide MM planeeritud toimuma 17. juunist 4. juulini. Vahetult enne seda toimuksid aga 2022. aasta MM-valiksarja mängud (31. mai - 8. juuni). Aafrika Rahvuste karikas ja CONCACAF-i Gold Cup võiks selle järgi toimuda 5.-31. juulini.

FIFA-st öeldi, et nad mõistavad klubide muret tiheda kalendri osas, kuid samas on nende enda vastav töögrupp "tundnud, et klubide MM-i sellel perioodil pidamine on teostatav".