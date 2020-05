FIFA karm otsus: tänavu maailma parimat jalgpallurit ei valita

Põhjust ei ole vaja kaua mõelda - tegu on koroonakriisi mõjuga, mille tõttu on on mõned tippliigad (näiteks Prantsusmaa) hooaja lõpetanud. Suurtest tiitlivõistlustest on edasi lükatud EM-finaalturniir.

Ühtlasi ei anna FIFA tänavu välja maailma parima jalgpalluri auhinda. FIFA on parimaid jalgpallureid valinud alates 2016. aastast. 2016. ja 2017. aastal pälvis tunnustuse meestest portugallane Cristiano Ronaldo, 2018. aastal horvaat Luka Modric ja 2019. aastal argentiinlane Lionel Messi.

FIFA maailma parima jalgpalluri auhind konkureerib Prantsusmaa ajakirja France Football välja antava Ballon d'Or-iga. Ballon d'Ori on jagatud alates 1956. aastast ja ajalooliselt on seda peetud suurimaks tunnustuseks, mida jalgpallur teenida võib. Aastatel 2010-2015 tegid FIFA ja France Football koostööd, pärast seda otsustas FIFA oma auhinnagala kasuks.

Marca andmetel pole France Football veel otsustanud, kas tänavu Ballon d'Or-i küsitlust teha.