FC Barcelona tuli huvitavale ideele, kuidas fänne staadionile lubada

Katalaanid on lootusrikkad, et nad suudavad veenda võimukandjaid lubama oma fänne 30. juunil Madridi Atletico mängule. Barcelona on edastanud võimudele variandi lubada enda staadionile Camp Nou´le kolmandiku täismajast. Kataloonia gigandid vaidlevad võimudega, sest inimesed saavad juba minna restoranidesse ja baaridesse, siis miks mitte ka lubada neid staadionitele.

Barcelona tuli ideele jagada mänguletulijatele kindlad sisenemis-ja väljumiskellaajad, mille info saadetakse neile telefonidesse. Niimoodi plaanitakse rakendada koroonaviiruse tõkestamise ettevaatusabinõusid.

Kuulus jalgpalliklubi teab, et käimasolev probleem on tõsine ja keeruline, kuid siiski soovivad nad meeleheitlikult taastada enda varasemat suurt tuluallikat, milleks on piletimüük.

Hispaania president Pedro Sanchez teavitas eile, et ühiskond hakkab vaikselt taastama kriisieelseid norme. Laupäeval taasavati baarid ja restoranid.