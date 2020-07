FC Barcelona ründaja on unistuse tiitlivõidust maha matnud: meil on peaaegu võimatu tulla meistriks

Madridi Real on hetkel neljapunktilises eduseisus FC Barcelona eest, kui pidamata on jäänud kõigest kaks mängu. Zinedine Zidane ´i hoolealused kohtuvad veel viiendal tabelireal asuva Villarrealiga ja 18. kohta hoidva Leganesiga.

Katalaanid olid ilusti tiitlikursil, kuni neil tekkis 11-päevane mõõn, mil nad viigistasid järjest Sevillaga, Celta Vigoga ja Madridi Atleticoga. Tänu kaotatud punktidele läks Hispaania jalgpalli kõrgliiga tabelit juhtima Madridi Real.

“Kui aus olla, siis meil on peaaegu võimatu tulla meistriks,” ütles Barcelona ründaja Suarez portaalile Sport.

"Meil oli võimalus minna seda liigat suurelt juhtima, kuid me lasime selle luhta. Kui me oleksime võitnud Celtat, siis oleksime küllap paremini mänginud Atletico vastu. Praegu me peame selle hooaja lihtsalt ilusti lõpetama ja mängima hästi Meistrite liigas,” rääkis ründaja.

Uruguai koondislane lisas, et Barcelona peab võtma oma tulemuste osas süü meeskondlikult omaks. Kataloonia gigandid jäävad küllap viimase kaheksa aasta jooksul kõigest kolmandat korda La Liga tiitlist ilma.

“Kui kõik meeskonnaliikmed suudaksid mängida oma reaalsel tasemel, oleksime võitmatud. Ebaõnnestumised maksavad sel tasemel valusalt kätte. Sellepärast me peame olema eriti tähelepanelikud, et võita Meistrite liiga,” rääkis Suarez.

