FC Barcelona president: VAR soosib alati seda ühte ja sama meeskonda

FC Barcelona president Josep Maria Bartomeu süüdistab VAR-i soosimast oma otsustes katalaanide konkurenti Madridi Reali.

Bartomeu tegi oma avalduse pärast Barcelona 4:1 võitu Villareali üle, mis vähendas nende vahet Realiga neljale punktile. Kataloonia gigantide president vihjas oma sõnavõtus Reali 1:0 võidumängule Bilbao üle. "Nägin Bilbaos toimunud mängu," ütles Bartomeu. "Olen kurb, sest meil on maailma parim liiga, aga VAR ei ole olnud loodetud tasemel."

"Pärast koroonapausi ei ole VAR olnud õiglane, see on mõjutanud tulemusi. Mulle tundub, et see soosib alati seda ühte ja sama meeskonda," lisas Barcelona president.