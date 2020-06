FC Barcelona legendist võib saada nende uus peatreener

Xavi on tunnistanud, et tema soov on naasta FC Barcelonasse ainult siis, kui tal on seal täielik otsustusvabadus. Sellegipoolest poetas mees vihje, et tema tugimeeskond teeb palju tööd, et olla valmis Katalooniasse minekuks.

“Mu suurim unistus praegu on saada Barcelona peatreeneriks ning aidata neil naasta võidulainele,” tunnistas Qatari superkarika võitja ning kohaliku karikasarja teisena lõpetanud meeskonna peatreener Xavi.

Praegust Al-Saddi lootsi seostati Barcelonaga juba selle aasta alguses, kui La Liga meistrid vallandasid oma tollase peatreeneri Ernesto Valverde. Katalaanid otsustasid lõpuks siiski palgata Quique Setieni.

“Ma olen seda palju öelnud, et ma tahan olla see, kes teeb Barcelonas otsuseid. Nad tulid minuga juba jaanuaris rääkima, kuid siis polnud tingimused ega ajastus hea,” tunnistas endine keskväljamootor.

🔊[SPORT] | Xavi Hernandez: "My biggest dream now is to coach and train at Barça." pic.twitter.com/WoCAHrjT73 — BarçaTimes (@BarcaTimes) June 28, 2020

FC Barcelona ei ole sel hooajal enda kõige kindlamat mängu näidanud. Tiitlihoidja on hetkel teisel kohal kahe punkti kaugusel La Liga liidrist Madridi Realist. Pidamata on veel kõigest kuus matši.

