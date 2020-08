Euroopa liiga ajaloo kõige edukam klubi kukutas poolfinaalis Manchester Unitedi

Saksamaal Kölnis toimunud poolfinaalis asus United juhtima 9. minutil, kui penalti realiseeris portugallasest poolkaitsja Bruno Fernandes.

Sevilla jõudis viigini 26. minutil tänu Suso tabamusele. Võidu tõi hispaanlastele aga hollandlasest ründaja Luuk de Jongi värav matši 78. minutil.

Sevillast on viimastel kümnenditel saanud tõeline Euroopa liiga spetsialist. Kokku on neil tiitleid viis ja sellega on nad ka antud sarja kõige edukam klubi. Sevilla on Euroopa liiga võitjaks kroonitud 2006., 2007., 2014., 2015. ja 2016. aastal. Kokku ongi finaalis mängitud viiel korral ehk esikohamängust on alati lahkutud võitjana. United on Euroopa liiga tšempioniks tõusnud ühel korral. Just nemad lõpetasid 2017. aastal Sevilla kolme aasta pikkuse võitude seeria, kui nad mängisid finaalis üle Amsterdami Ajaxi.

Teise tänavuse finalisti selgitavad esmaspäeva õhtul Milano Inter (Itaalia) ja Donetski Šahtar (Ukraina).

Nii Inter kui ka Šahtar on varasemalt Euroopa liigas triumfeerinud. Kolmekordne võitja Inter on parimaks osutunud 1991., 1994. ja 1998. aastal. Šahtar võidutses 2009. aastal.

Tänavune Euroopa liiga finaal peetakse reedel Kölnis.

