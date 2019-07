Võib öelda, et Eesti jalgpall elab kunstmuru peal. Vutiliidu staadioniteregistri andmetel on Maarjamaal üle 70 kunstmuruväljaku, kus aktiivselt jalgpalli erineval tasemel harrastatakse. 2022. aastaks soovib aga Euroopa Liit muuta sellised platsid ebaseaduslikuks.

Põhjus on just kunstmuruplatsi peal kasutatav kummipuru, mis on tehtud vanadest autorehvidest ning liigitub EL-i määratluse järgi mikroplasti alla. Spordiväljakult satub kummipuru loodusesse ning sealt pinnasesse ja veekogudesse, kus on eriti ohtlik veeliikidele.