Euroopa Komisjoni esindaja võttis pinged maha: mingit kunstmuru keeldu ei tule

"Ühtegi sellist ettepanekut Euroopa Komisjonis ette ei valmistata," ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja Natasha Bertaud, vahendab Rootsi ajaleht Kristianstadsbladet.

Muude Euroopa maade kõrval tekitas antud kuulujutt paanikat ka Rootsis, kus vastav keeld oleks puudutanud 1300 kunstmuruväljakut. Kogu Euroopa peale peaks kummigraanulite keelustamise tagajärjel senisel kuhul maha võetama 15 000 platsi, mis paneks korraliku põntsu mitmete maade jalgpallisüsteemile, eriti noortejalgpallile.

"Oleme näinud ajaleheuudist, mille kohaselt plaaniks Euroopa Liit kunstmuruväljakud ära keelata. Vastus on lihtne: see pole tõsi," lisas Bertaud.

Küll aga kinnitas Bertaud, et Euroopa liit julgustab riike otsima keskkonnasäästlikumaid alternatiive kunstmurukatete täitmiseks.

"Mida me teeme, on see, et me otsime jätkuvalt viise, kuidas me saaks teatud mikroplastidega kaasnevatele keskkonna- ja terviseriskidele rohkem tähelepanu pöörata ja julgustada arendama jätkusuutlikumaid alternatiive," ütles ta.