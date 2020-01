Erik Sorgast saab Wayne Rooney mantlipärija?

USA väljaanne kirjutab 20-aastase Sorga kohta, et ta lõi mullu Flora eest Eesti meistriliigas 34 mänguga kokku 31 väravat ning on vaatamata oma noorele eale esindanud rahvuskoondist juba kuus korda. Neist mängudest neli on peetud EM-valiksarjas ning Valgevene koondise vastu avas Sorga ka oma väravaarve.

Ajaleht väidab, et Washingtonis baseeruv United maksab Sorga eest Florale umbes pool miljonit dollarit ehk 450 000 eurot. Eesti koondislase palgasummaks pakutakse 150 000 kuni 200 000 dollarit (135 000 - 180 000 eurot) hooaja eest.

D.C. United vajab ründeliini täiendust, sest mullu nende eest 13 väravat löönud Inglismaa koondise endine kapten Wayne Rooney (34) on meeskonnast lahkunud ning siirdus jaanuaris Inglismaa esiliigaklubisse Derby County`sse.