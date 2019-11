Ennustusportaal: jalgpalli EM-i soosik on Prantsusmaa

Tema sõnul ei tohi ka UEFA korraldusel turvalisuse seisukohast mitmeid riike omavahel alagrupis kokku lubada – näiteks ei tohi ühes grupis mängida Venemaa ja Ukraina, aga näiteks ka Kosovo ja Bosnia, Kosovo ja Serbia ning Kosovo ja Venemaa. Kaheksandikfinaalis ja kaugemal on aga teoreetiliselt sellised kokkupõrked võimalikud.

„Väga võimalik, et näeme finaalturniiril surmagrupi – sellest saame aimu juba laupäevase loosi järel. Võimalikud on näiteks kombinatsioonid, kus ühes grupis on Itaalia, Prantsusmaa, Portugal ja Wales, samuti võivad Prantsusmaa ja Portugaliga ühte gruppi sattuda ka inglased,“ ütles Špol. Samas tuleb meeles pidada, et surmagrupi tähendus on EM-finaalturniiri sellise formaadi juures pisut teistsugune.