Samal ajal kui Inglismaa kaotas laupäeval Tšehhile 1:2, said kõmufotograafid Maddisoni pildile ühes Leicesteri kasiinos, kus jalgpallur mängis pokkerit.

Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate sõnas, et Maddison ei anna ilmselt endale veel aru, mida rahvuskoondises mängimine kaasa toob.

"Inglismaa koondislased on teravdatud tähelepanu all. Minu jaoks on aga asi lihtne: kui mängija on koondisest vabastatud, on tema enda asi, kuidas ta oma vaba aega veedab," märkis Southgate.