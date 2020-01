Endist Madridi Reali jalgpallurit süüdistatakse tiimikaaslasele palgamõrva tellimises

Bravo ja Kovacevic mängisid aastatel 2007 kuni 2009 koos Piraeuse Olympiacose ridades. Kovacevic sattus rünnaku alla Ateenas asuva kodu lähistel. Kreeka ajalehe Ta Nea teatel suutis Kovacevic aga palgamõrvari kuulide eest pääseda.

Serbia ajalehe Telegraf teatel tellis palgamõrva just Bravo. Hispaanias kohalikule raadiojaamale intervjuu andnud Bravo lükkas seal kõik süüdistused aga tagasi.

Bravo sattus eelmisel aastal võimudega pahuksisse, kuid teda süüdistati kokkuleppemängude organsieerimises. Endist Reali mängumeest peeti süüdistuste kohaselt kriminaalse grupeeringu liidriks. Toona süüdistati teda ka Huesca jalgpalliklubi presidendi Agustin Lasaosa ähvardamises.

„Ma kordan seda veelkord, et minu läbisaamine Darkoga on suurepärane. See lugu on täielik väljamõeldis. Tal ei ole pahandusi ja ta ei tea, miks teda rünnati. Ta on teeninud jalgpallurina palju raha... Ütlesin talle, et ta jääks rahulikuks,“ sõnas Bravo Hispaania meediale.