Endisel Taani tippmängijal tuvastati koroonaviirus, 13 klubiliiget karantiinis

Brondby kommunikatsioonijuht Christian Schultz avaldas BBC-le, et Kahlenberg nakatus koroonaviirusesse möödunud nädalavahetusel Amsterdamis ja külastas päev hiljem Brondby kohtumist Lyngbyga.

13 karantiini pandud klubiliikme hulka kuulub kaitsja Joel Kabongo, klubi abitreener ja veel 11 töötajat. Ühtlasi on isolatsioonis 3 Lyngby mängumeest, sest sarnaselt Kabongole kohtus ja kätles 47 korda Taani koondist esindanud Kahlenberg pärast kohtumist ka Lyngby mängijate Martin Ornskovi, Kasper Jorgenseni ja Patrick da Silvaga.

Schultz sõnas BBC-le, et Kahlenbergil on väga kahju kogu jama eest, mis ta korraldas ning et ta tuli Brondby kohtumist vaatama heade kavatsustega.

Hollandi väljaande De Telegraaf teatel on 14-päevases karantiinis ka Amsterdami Ajaxi abitreener, endine Torino Juventuse ja Liverpooli mängumees Christian Poulsen ning veel kaks Ajaxi töötajat, kes Hollandis Kahlenbergiga kohtusid.

