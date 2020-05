Endise jalgpalluri ülestunnistus: müüsin MM-kulla maha, et kokaiini osta. Sellest jagus mulle kaheks päevaks

Donizete karjääri ainsad tiitlid pärinevad 2005. aastast, kui tema toonane koduklubi Sao Paolo triumfeeris FIFA klubide MM-il, Copa Libertadoresel ehk Lõuna-Ameerika Meistrite Liigas ja Sao Paolo osariigi meistrivõistlustel. Toona 21-aastase Donzete enda roll triumfides suur ei olnud. Näiteks klubide MM-il ei teeninud ta ühtegi mänguminutit.

Kuna ta kuulus meeskonna nimekirja, sai ta siiski endale MM-kulla kaela. "Müüsin selle maha, et narkootikume osta. Sain medali eest 7000 brasiilia reaali (1160 eurot - toim). Kui raha kätte sain, kulutasin peaaegu kõik sellest kokaiini peale. Esimene tellimus oli 1000 reaali eest kokaiini. Sellest jagus mulle kaheks päevaks. Mida rohkem raha mul oli, seda rohkem narkootikume ma tahtsin," rääkis Donizete kohalikule meediale.

Brasiillase sõnul rikkus kokaiin tema elu. "Kui mind esimest korda sellega tuttavaks tehti, kaotasin kõik. Alguses tarbisin seda mõõdukalt, aga ühel hetkel sai kokaiinist kõige tähtsam asi minu elus. Kõik säästud läksid narkootikumide peale. Kaotasin elus kogu oma vara, välja arvatud minu abikaasa, tütred ja perekonna. Nemad on isegi täna veel minuga koos."

Pärast 2005. aastat veetis kaitsja mitu hooaega teistes kohalikes klubides laenul, kuni 2009. aastal Sao Paolo temaga lepingu lõpetas. Donizete tunnistas, et plaanis pärast lepingu lõppu mõned päevad pidu panna ning siis tulevikuga tegeleda, kuid "puhkepaus" kestis kokku 6 aastat. Nimelt teenis mängija järgmise lepingu alles 2015. aastal.

"Ma ei olnud kunagi kodus, olin lihtsalt pidutsemas ja joomas," rääkis brasiillane, et kokaiin polnud tema ainus pahe. "Vahel ei möödunud päevagi ilma kokaiinita."

Aja jooksul hakkas karm elustiil ka mehe tervisele. "Alkoholi tõttu läksin paksuks. Siis vigastasin oma põlve ära ning ma ei suutnud enam joosta. Muidugi oli oma mõju ka kokaiinil. Ühel päeval otsustasingi, et minu jaoks on jalgpalliga kõik," sõnas Donizete, kes veel mullu kuulus kohalikus esiliigas palliva Portuguesa ridadesse.

Nüüdseks on brasiillane oma deemonitest lahti saanud ning narkootikume ta enam ei tarbi. Praegu töötab pereisa Americana linnas aednikuna. "Minu elu suurim kahetsus on kokaiini proovimine. See hävitas mu."