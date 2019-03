Endine Vene vutikoondise täht: on naeruväärne, et mustanahaline mängija meie koondist esindab

Venemaa jalgpallikoondis on viimastel aastatel saanud mitmeid täiendusi Brasiilias sündinud mängijate näol: suvisel MM-il mänginud meeskonnas oli üheks põhitegijaks näiteks äärekaitsja Mario Fernandes, samuti on hiljuti koondise eest mänginud näiteks ründaja Ari. Mõlemad mehed said kodakondsuse pärast aastatepikkust Venemaal elamist.

"Ma ei näe sellel mõtet. Ma ei mõista, miks Ari üldse Vene passi sai," rääkis Pogrebnjak. "On naeruväärne, et mustanahaline mängija esindab Vene koondist. Mario Fernandes on väga hea mängija, aga meil on tema positsioonil Igor Smolnikov olemas. Saaksime ka ilma välismaalasteta hakkama."

Vene meedia teatel võib Pogrebnjak oma rassistliku alatooniga väljaütlemise eest saada kohalikult jalgpalliliidult koguni kümne kohtumise pikkuse mängukeelu.

35-aastane ründaja üritas meediamöllu puhkemise järel oma ütlusi siluda. "Mul pole midagi mustanahaliste mängijate vastu. Väljendasin intervjuus oma isiklikku arvamust, et tahaksin meie koondises näha ainult neid mängijaid, kes on Venemaal sündinud ja üles kasvanud. See on kõik. Ma ei soovinud kedagi solvata."

Pogrebnjaki koduklubi Urali president Grigori Ivanov avaldas sealjuures oma mängijale toetust, väites, et suurem osa Vene mängijatest jagab tema vaateid.