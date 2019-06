Endine USA väravavaht naiste MM-i väiksematest auhinnarahadest: FIFA-s töötavad šovinistid

FIFA teatel jagatakse 7. juunist 7. juulini Prantsusmaal toimuval naiste MM-il osalevatele koondistele kokku 27 miljonit eurot, mida võrreldes 2015. aasta sama turniiriga on kaks korda rohkem. 2018. aasta meeste MM-il oli sama rahapada aga 355 miljoni euro suurune.

Austraalia naismängijate ühendus nimetab sellist summade erinevust "diskriminieerimiseks". Häälekalt on sõna võtnud ka endine väravavaht Solo, kes koos teiste saatusekaaslastega USA jalgpalliliidu vastu hagi on esitanud.

"Sellisele tõusule (peab silmas nelja aastaga 23 miljoni euro suurust tõusu auhinnarahades - toim) pole tänasel päeval ja ajastul mingisugust õigustust. Ausalt öeldes näitab see mulle, et meeste šovinism on meie rahvusvahelises alaliidus lokkav, sellised erinevused on selle fakti ehe peegeldus. Me ei peaks selliste teemadega kohtus tegelema ja FIFA-le kirju saatma," rääkis 2015. aastal maailmameistriks kroonitud Solo BBC Sportile.

FIFA märkis veel, et naiste MM-i auhinnarahad on 2007. aastaga võrreldes suisa viiekordistunud ning lisarahasid on võrreldes nelja aasta taguse turniiriga leitud ka koondise ettevalmistuslaagrite jaoks (44 miljonit võrreldes eelmise turniiri 13 miljoniga).

Võrreldes meeste MM-i auhinnarahade tõusuga jäävad siiski sisse silmnähtavad käärid. 2014. (meeste) ja 2015. aasta (naiste) MM-ide auhinnarahade erinevus oli 304 miljonit eurot, 2018. (meeste) ja 2019. aasta (naiste) MM-ide puhul kasvas vastav number 328 miljoni euroni.