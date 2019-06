Endine UEFA president Michel Platini vahistati kahtlustatuna korruptsioonis

Endine Prantsusmaa koondislane vahistati teisipäeva hommikul Pariisis kohaliku politsei poolt ning viidi jaoskonda küsitlemisele. Politsei on juba pikalt uurinud, kuidas täpsemalt Katarile korraldajaõigused anti ning kahtlustatakse, et tegu on korruptsiooniga.

Platini oli UEFA president alates 2007. aastast kuni 2015. aastani. Tema jaoks ei ole praegune süüdistus aga esimene korruptsioonijuhtum. 2015. aastal pidi prantslane ametist tagasi astuma, sest ilmnes, et toonane FIFA president Sepp Blatter maksis Platinile ebaseaduslikke tasusid ning Platinile määrati kuue-aastane tegutsemiskeeld jalgpallis. Platini aga apelleeris otsuse ja tema karistus lühendati neljale aastale, mis lõppes tänavu märtsis.

Platini oli FIFA täitevkomitee liige alates 2002. aastast kuni tegutsemiskeelu saamiseni. 2014. aastal tunnistas Platini, et pidas salajase kohtumise endise jalgpalliametniku Mohammed bin Hammamiga vaid mõned päevad enne seda, kui Katarile anti õigus MM-i korraldamiseks. Hammamile määrati aga juba 2012. aastal eluaegne tegutsemiskeeld süüdistatuna korruptsioonis.