Endine tipptreener meenutas Ronaldo pidutsemist: riietusruum lõhnas alkoholi järele

Capello ja Ronaldo töötasid koos hooajal 2006-2007 Madridi Reali ridades. Itaallane jõudis ründetähte juhendada vaid kuus kuud, sest brasiillane siirdus jaanuaris AC Milani. "Kõige talendikam mängija, keda olen juhendanud, on Ronaldo," rääkis Capello Sky Sportsile. "Samal ajal tekitas tema mulle riietusruumis ka kõige rohkem probleeme."

"Talle meeldis pidusid korraldada. Ühel päeval tuli Ruud van Nistelrooy minu juurde ja ütles, et riietusruum lõhnab alkoholi järele," meenutas Capello. "Siis läks Ronaldo Milani ja me hakkasime omakorda võitma, aga kahtlemata on tegu kõige talendikama jalgpalluriga üldse."

Capello lahkus ka ise hooaja järel Realist ning töötas järgmised viis aastat Inglismaa jalgpallikoondise peatreenerina. Aastate jooksul veel AC Milani, Reali, AS Romat, Torino Juventust ja Venemaa jalgpallikoondist juhendanud Capello viimaseks töökohaks jäi Hiina klubi Jiangsu Suning, kus ta töötas hooajal 2017/2018.