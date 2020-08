Endine tippmängija Pirlost: ta keeras endale käki kokku

Pärast Meistrite liigas saadud kaotust Lyonile sai sule sappa seni Itaalia meeskonda juhendanud Maurizio Sarri. Tema asemele palgati paljude arvates julge valikuna peatreeneri kogemuseta just Pirlo.

Keskväljemehe endine meeskonnakaaslane ja juba aastaid peatreenerina töötav Gennaro Gattuso saatis endisele kamraadile hoiatuse, et mõista mängu sportlasena ja treenerina on täiesti erinev.

Gattuso, kes mängis Pirloga nii AC Milanis kui ka Itaalia rahvuskoondises, avaldas Sky Italiale oma reaktsioonid Itaalia hiiu uue treeneri kohta. “Noh, ta keeras endale käki kokku. Tal veab, et alustab Juventuses, kuid selles ametis ei piisa sinu mängijataustast. Sa pead õppima, töötama ning ei saa väga magada,” teatas Gattuso.

“Olla mängija ja töötada treenerina on täiesti erinevad asjad. Seda ametit ei saa õppida õpikust. See on täiesti teine maailm,” lisas mees.