Endine tippjalgpallur pandi lapsepilastamise eest 14 aastaks vangi

37-aastane Fabbro, kes pidas aastatel 2012-2016 koondise eest 13 mängu ja lõi 4 väravat, mõisteti vangi Buenos Aireses. Ta mõisteti süüdi vähemalt viies tõsises seksuaalse ahistamise juhtumis oma sugulase vastu aastatel 2015-2017. Tüdruku näol oli tegemist ühtlasi tema ristitütrega.

Reutersi teatel on Fabbrot Marcos Pazi linna vanglas vahi all hoitud juba alates 2017. aasta lõpust, mil ta Mehhikos kinni peeti ja Argentina võimudele üle anti.

Endine jalgpallur ise viimasel kohtuistungil kohal ei viibinud.

Oma sugulase pilastamises Fabbro end süüdi ei tunnistanud, kuid kohaliku meedia teatel tunnistas ta üles ühe teise lapse seksuaalse ahistamise oma kodus Paraguay pealinnas Asuncionis.

"Mu tütar on väga vapper, et ta suu avas. Tahan vaid koju minna ja teda kallistada. See kõik on väga valulik," ütles reporteritele ohvri ema.

Tüdruku vend nimetas aga Fabbro karistust ebaõiglaseks, kuna tema õele jäävad hingelised armid eluks ajaks. Fabbro advokaat lubas kohtuotsuse edasi kaevata.

Fabbro tüdruksõber, Paraguay modell Larissa Riquelme olevat kohtus minestanud. "Olen esimesest päevast peale tema poolel olnud. Kui need kaebused ilmnesid, saime me paarina ja perekonnana palju lähedasemaks," on Riquelme öelnud.