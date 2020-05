Endine tiimikaaslane nimetas jalgpallitähe, keda Ibrahimovic vihkas

Ründetähed Ibrahimovic ja Cavani mängisid koos Prantsusmaa hiiu Pariisi Saint-Germaini ridades aastatel 2013-2016. Seejärel siirdus rootslane uutele jahimaadele, uruguilane mängib aga tänase päevani PSG-s.

"Ibrahimovic rääkis mulle, et peatreener Laurent Blanciga tal PSG-s probleeme polnud," vahendas Goal.com Ciani sõnu. "Ainus inimene, kellega ta läbi ei saanud, oli Cavani."

"Kui sa olid Cavaniga lähedane, siis see Zlatanile ei meeldinud. Sa said olla kas Ibra poolt või tema vastu. Ibrahimovic tunnistas, et on kogu karjääri vihanud vaid kolme-nelja meest ja üks nendest oli Cavani."