Endine Manchester Unitedi staar kirjeldas oma esimest kohtumist Ronaldoga

Cole siirdus 1995. aastal rekordilise seitsme miljoni naela tehinguga Newcastle Unitedist Manchester Unitedisse. Inglismaa ründaja vastas Sir Alex Fergusoni ootustele ja skooris Old Traffordil 275 kohtumises lausa 121 korda. Kuigi mehest oli sirgunud paljulubav mängija, oli ta siiski sõnatu, kui kohtus Zinedine Zidane´i ja Ronaldo de Limaga.

“The beautiful Game Podcast” taskuhäälingus kirjeldas Cole oma kohtumist brasiilia legendi Ronaldoga. Endine Manchester Unitedi staar selgitas, et tegu oli Meistrite Liiga veerandfinaalkohtumisega Milano Interi vastu. Cole seisis San Siro staadioni tunnelis mõne meetri kaugusel “II Fenomenost” ehk Ronaldo de Limast. “ Ma mäletan, et enne Interi mängu me olime tunnelis rivis ja ma nägin Ronaldot. Ma ei valeta, ma oleks ennast peaaegu täis lasknud,” tunnistas Cole.

“See on see sportlane, keda ma olen aastaid jälginud. Tal oli nii palju saavutusi ja kogemusi ning ma seisin seal tunnelis temaga. Mõtlesin endamisi, kui ebareaalne see on, “ jätkas Cole.

Õnneks suutis endine ründaja ennast kokku võtta ja pea külmana hoida. Inglane sisendas endale, et ta on oma lemmikmängijaga sama hea ning eesmärk on teda võita.