Endine maailmameister kiitis Norra talismani: ta võib jõuda Ronaldo tasemele

"Ta on juba 19-aastaselt suurepärane mängija, aga tal on veel arenguruumi ning tulevikus võib Haalandist saada maailma üks parimaid ründajaid," tõdes Rivaldo. "Erlingil on palju iseloomu, ta ei karda platsil midagi. Tegu on maailmaklassi mängijaga, kellel on veel palju õppida ning on tavaline, et uued klubid tema vastu juba huvi tunnevad."

"Mõned juba võrdlevad Haalandi stiili Ronaldoga ning nende vahel võib tõesti sarnasusi olla. Haaland on kiire, kartmatu ja lööb palju väravaid, aga veel on vara pidada teda Ronaldo mantlipärijaks," jätkas endine Barcelona ja Brasiilia koondise poolkaitsja. "Ronaldo võitis kaks MM-i ja osales kokku neljal. Ta võlus kogu maailma oma spurtide ja väravatega, seega peame nägema, kas Haaland jõuab tema tasemele. Norralasel tunduvad olevat kõik eeldused selleks, et vähemalt lähedale jõuda."

Jaanuaris Dortmundi Borussiaga liitunud Haalandit on juba seostatud uute klubidega, teiste hulgas Hispaania hiidude Madridi Reali ja FC Barcelonaga. "Real tundub Haalandi eelistus ning ta on näidanud piisavalt kvaliteeti, et Hispaanias läbi lüüa," sõnas Rivaldo, lisades, et norralase jaoks oleks hea valik ka Barcelonaga liitumine. "Ta oleks hea täiendus iga klubi jaoks."

19-aastase norralase karjäär lõi särama mullu sügisel, kui ta lõi Austria klubi Salzburgi Red Bulli särgis 27 mänguga 29 väravat. Jaanuaris siirdus ta Saksamaale Dortmundi, kus tema hea vorm on jätkunud. 12 kohtumisega on tal kirjas 13 tabamust.