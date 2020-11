Endine jalgpalliäss kritiseeris Mohamed Salah'd: ta oleks tulnud vastutusele võtta, kuid kõik tunnevad hirmu

Egiptuse jalgpalliliit kinnitas möödunud reedel, et koondise ründetäht Mohamed Salah on nakatunud koroonaviirusesse, mille tõttu jääb ta eemale kahest tähtsast Aafrika meistrivõistluste kvalifikatsioonimängust Togoga.

Peagi pärast uudise ilmumist hakkasid sotsiaalmeedias levima mõne päeva vanused videod sellest, kuidas Salah koos teistega oma venna pulmas tantsu vihub. Küsimusele, kas Salah võis viiruse saada venna pulmast, vastas koondise arst Abpu Elela: "Ma ei saa seda eitada. Keegi ei tea... Kahjuks ei tea me veel sellest viirusest kõike. Mu vastus on võibolla jah, võibolla ei."

Hiljuti kritiseeris Liverpooli tähtmängijat endine Egiptuse koondislane Mido, kes lõi koondise särgis 51 mänguga 20 väravat. "Tean, et võin sattuda oma kommentaaride tõttu rünnaku alla, aga nii on. Salah tegi venna pulma külastades suure vea. Ta näitas üles hoolimatust meetmete vastu, mis olid paika pandud koroonaviiruse leviku takistamiseks ning selle tulemusena ta ise nakatus," vahendas Goal.com endise ründaja sõnu."

"Salah'i hoolimatuse tõttu jäi Egiptus tähtsa mängu eel olulisest mängijast ilma. Lisaks riski ta koondisekaaslaste tervisega," lisas endine Amsterdami Ajaxi ja Tottenham Hotspuri ründaja. "Pulmas oli üle 800 inimese, kellest pooled kallistasid ja suudlesid teda."

Midol jagus kriitikat ka erinevate spordijuhtide suunas. "Teine asi on nende inimeste vaikimine, kes mängija hoolimatuse eest vastutavad. See näitab, et üks mängija on jätkuvalt koondisest suurem ning selline olukord viib suure põrumiseni," arutles Mido, kes tõi näite ka enda elust. "Kui ma 2006. aastal Aafrika meistrivõistlustele ei jõudnud, karistati mind finaalist eemale jätmise ja kuuekuulise võistluskeeluga. Võin nüüd kinnitada, et keegi pole meeskonnast tähtsam ja kui keegi arvab vastupidist, on suur põrumine ees."

Mido tõi nimeliselt välja Egiptuse spordiministri Ashraf Sobhi, rahvuskoondise peatreeneri Hossam Al-Badri ja koondise direktori Mohamed Barakati. "Nad on argpüksid, kes kardavad Salah'i fänne. Keegi ei saa öelda, et Salah ei eksinud, kui läks keerulisel kriisiajal pulma. Salah oleks tulnud vastutusele võtta, kuid kõik tunnevad hirmu."