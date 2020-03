Endine Barcelona mängumees ja 2002. aasta MM-i täht võitleb haiglas elu eest

„Oleme endiselt šokis, et olukord nii kiiresti arenes,“ kirjutas endise jalgpalluri abikaasa Isil Recber Instagramis. Isil ning nende kahe lapse koroonaproovid osutusid negatiivseteks.

„Ta on haiglas ja me ei saa teda isegi külastada. See ongi kõige keerulisem osa, et me ei saa temaga koos olla. Need on kriitilised ja keerulised ajad,“ lisas ta.

Endine FC Barcelona ja Istanbuli Fenerbahce puurilukk tegi endale nime 2002. aasta MM-il, kus ta aitas Türgi koondise pronskmedaliteni. Recber valiti toona ka turniiri sümboolsesse koosseisu. Väravavahtidest kuulus valikusse veel sakslane Oliver Kahn.

46-aastane Recber pidas omal ajal Türgi koondise eest 120 kohtumist. Tegemist on Türgi rekordiga. Profikarjäärile pani ta punkti 2012. aastal.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!