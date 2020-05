Endine Argentina jalgpalliäss sattus koos modellist tüdruksõbraga seksivideo skandaali

Lavezzi ja Borges pöördusid advokaatide poole, sest nendega on ühendust võtnud väljapressijad, kelle käes on intiimsed videod ja fotod paarikesest, vahendas uudisteagentuur AFP. Väidetavalt nõuavad väljapressijad iga video ja pildi eest 5000 USA dollarit, vastasel juhul tehakse need avalikuks. Mängumehe esindajad on pöördunud Argentina võimude poole.

"Nad hakkasid Lavezzile ja Nataliale kirjutama sotsiaalmeedia kaudu. Väljapressijad kirjeldasid argentiinlasele detailselt enda valduses olevate videote ja helifailide sisu, et tõestada oma nõude tõsidust," rääkis Lavezzile lähedal seisev allikas Argentina meediale.

35-aastane Lavezzi veetis karjääri viimased aastad Hiina kõrgliigas kohaliku Hebei China Fortune'i ridades. Mängumehe säravamad hooajad jäid Napoli ja PSG aegadesse. Aastatel 2007-2012 Napolisse kuulunud Lavezzi teenis heade esituste eest ülemineku Prantsusmaa suurklubisse. Ta aitas PSG neljakordseks Prantsusmaa meistriks ja ühekordseks karikavõitjaks. Argentina koondise eest lõi ta 51 kohtumisega 9 väravat.