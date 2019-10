EM-valiksari: Sergio Ramosel oli suur õhtu, Itaalia tagas edasipääsu, Soome sai suure kaotuse

Hispaania läks 47. minutil Saul Niguezi väravast juhtima, aga neljandal üleminutil suutis Joshua King penalti realiseerida.

Tähtis õhtu oli Hispaania koondise keskkaitsjal Sergio Ramosel, kes möödus koondisemängude arvus legendaarsest kaasmaalasest Iker Casillasest. Ramos on koondisesärki kandnud nüüd 168 korral. Eurooplastest on rohkem mänge kirjas vaid Itaalia koondise endisel väravavahil Gianluigi Buffonil (176), maailma rekordinternatsionaal on egiptlane Ahmed Hassan (184).

F-grupis jätkab teisena Rootsi, võõrsil alistati 4:0 Malta. Kolmas on täna võõrsil 3:0 Fääri saari võitnud Rumeenia.

F-grupi tabeliseis:

J-grupis sai suure kaotuse Soome, võõrsil jäädi 1:4 alla Bosnia ja Hertsegoviinale. Kaks väravat lõi võitjate kasuks Miralem Pjanic, soomlaste auvärava autor oli 79. minutil Joel Pohjanpalo.

Et Armeenia pidi võõrsil leppima 1:1 Liechtensteini vastu, jätkab Soome grupis teisel kohal.