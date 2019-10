EM-valiksari: Eesti alagrupikaaslaste heitluses alistas Holland Valgevene, Belgia jätkab täiseduga

Kui Saksamaa alistas A. Le Coq Arenal toimunud kohtumises 3:0 Eesti, siis Holland oli võõrsil 2:1 parem Valgevenest. Hollandlaste kangelaseks kerkis Georginio Wijnaldum, kes oli täpne nii 32. kui 41. minutil. Valgevene auvärava eest hoolitses 54. minutil Stanislav Dragun.

C-grupis on nii Saksamaal kui Hollandil kogutud 15 punkti. Kolmas on 12 silmaga Põhja-Iirimaa. Valgevenel on kogutud neli punkti, Eesti on ühe silmaga viimasel kohal.

Standings provided by Sofascore LiveScore

Lisaks Itaaliale jätkab veel EM-valiksarjas täiseduga ka Belgia. FIFA edetabelis esimest kohta hoidev Belgia alistas võõrsil 2:0 Kasahstani. Belgiale tõid võidu Michy Batshuayi ja Thomas Meunier'i väravad.

Teises I-grupi kohtumises sai suure võidu Venemaa. Venelased olid võõrsil koguni 5:0 parem Küprosest. Veelgi kindlama võidu sai kirja Šotimaa, kui 6:0 purustati San Marino. Kübaratrikiga sai hakkama John McGinn. Venemaa kindlustas võiduga ka edasipääsu EM-finaalturniirile.