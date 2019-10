Egiptuse jalgpalliliidu saamatus on tekitanud Mohamed Salah ümber meeletu segaduse

Septembris tabas Salah'd üllatus maailma parima jalgpalluri hääletusel. Nimelt selgus, et Egiptuse jalgpalliliit oli ankeedid suutnud vigaselt täita ning seetõttu ei läinud nende kapteni ja peatreeneri hääled arvesse.

Valimistel neljandaks jäänud Salah otsustas seejärel oma sotsiaalmeediakanalites kaotada kõik viited Egiptuse koondisele.

Egiptuse alaliit otsustas seejärel tuld kustutama asuda, kuid tundub, et hakkama saadi järjekordse skandaaliga. Nimelt otsustati, et seniselt kaptenilt Ahmed Fathilt võetakse kaptenipael ja antakse see Salah'le. Vastavat uudist kinnitas ka Fathi agent Nader Shawky.

Kui selline muudatus peakski läbi minema, siis lubas Fathi koondise esindamisest loobuda. Samas on levimas üldine arvamus, et Salah loobub ise kaptenipaelast ja soovib Fathi jätkamist. Viimaste postituste kohaselt tundub, et Salah kavatseb kindlasti koondise esindamist jätkata.