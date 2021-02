Eestis elav Soome jalgpallilegend pole kevadest saadik koroonast täielikult taastunud: kõik harjutused mõjuvad raskelt

Litmanen nakatus mullu kevadel koos eestlannast abikaasa Ly Jürgensoniga koroonaviirusesse. 20. veebruaril 50-aastaseks soov jalgpallikuulsus andis Soome meediale pressikonverentsi, kus rääkis muu hulgas, kuidas koroona teda mõjutanud on.

"Viimase aastaga olen vananenud rohkem kui varasema üheksa aastaga kokku. Koroona pole ühestki küljest tore," vahendas Iltalehti Litmaneni sõnu. "Aasta tagasi märtsis olin veel väga heas füüsilises vormis."

Enam kui 25 aastat profijalgpallurina tegutsenud Litmanen tõdes, et kehv füüsiline vorm tekitab ka stressi. "Ma lihtsalt pole täielikult terve. Kõik füüsilised harjutused mõjuvad raskelt. Minu jaoks on liikumine ning trenni tegemine olnud alati tähtis. Nüüd pean esimest korda mõtlema sellele, mida suudan või olen võimeline tegema. Kui vahel tunned end hästi ja lähed elevile, siis tuleb see ringiga tagasi. Vahel taastud millestki mitu päeva."

"Ma pole jätkuvalt täielikult taastunud," lisas Litmanen Ilta-Sanomati vahendusel. Eestis elav Litmanen kasvatab koos abikaasaga üles kaht poissi. "Poisid õpivad kas kodus või koolis. Igapäevaelu on suuresti seotud just lastega. Hetkel õpib üks kodus ja teine saab koolis käia. Hetkel on palju erinevaid koroonapiiranguid," kirjeldas Litmanen elu Eestis.

Litmanen tuli Amsterdami Ajaxi särgis viiekordseks Hollandi meistriks. 1995. aastal krooniti ta koos klubiga Meistrite Liiga võitjaks. Liverpooliga tuli soomlane 2001. aastal FA karikasarja võitjaks. Samal hooajal võideti ka UEFA karikasari. Soome koondise eest pidas ta 137 mängu ja lõi 32 väravat.