Eesti võrku esimese palli löönud Põhja-Iirimaa koondislane pühendas tabamuse kolmele hukkunud teismelisele

Põhja-Iirimaad vapustas hiljuti uudis, kui Cookstownis St Patricku päeval toimunud peo sissepääsujärjekorras toimunud trügimise tagajärjel hukkusid 17-aastased Lauren Bullock ja Morgan Barnard ning 16-aastane Connor Currie. Kogu kolmik käis koolis Donaghmore'is ja samas paigas alustas oma jalgpalluriteed ka McGinn.

„Olin muserdatud, kui seda uudist kuulsin. Seetõttu tahtsin just Eestiga peetud kohtumises hästi mängida ja värava lüüa. Õnneks ma seda just suutsingi,“ sõnas McGinn, kes pühendas tabamuse hukkunud teismelistele.

„Olen rääkinud paljude inimestega ning kõik Donaghmore'i inimesed on muserdatud. Kui minu edukas mäng ja rahvuskoondise eest värava löömine toob kogukonnale natuke kergendust, siis see on hea. See värav oli tähtis Põhja-Iirima jaoks ning oli tähtis ka meie väikese kogukonna jaoks,“ lisas ta.