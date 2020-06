Eesti jalgpalluri koduklubi mängud jõuavad ligi 250 miljoni vaatajani

Tenistel on võimalus joosta väljakule juba täna kell 21:30, kui tema koduklubi Brann kohtub Haugesundi esindusega. Eestlase mängimine pole küll täiesti selge, sest teda kimbutab väike vigastus.

Eurospordi kahel kanalil on kokku umbes 250 miljonit vaatajat, mis teeb sellest ühe suurema võimaliku teleuditooriumi, mille silme all sportlane saab võistelda. Esialgu on leping kohaliku liiga ja Eurospordi vahel sõlmitud vaid kolme esimese vooru peale, kuid eestlaste rõõmuks on just Branni mäng ka teises voorus väljavalitute seas. Pühapäeval näidatakse ka nende kodumängu Vikingiga.



Loe kogu artiklit siit: https://soccernet.ee/artikkel/teniste-koduklubi-mangud-jouavad-ligi-250-miljoni-silmapaarini

Standings provided by SofaScore LiveScore