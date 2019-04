Eesti jalgpallikoondislane ootamatust klubivahetusest: mulle öeldi, et hooaja lõpuni mind mängu ei panda

„Bulgaarias ei läinud nii nagu lootsin. Seal ei oodanud ees see, mida lubati,“ tõdes Elhi Delfi Spordile ning rääkis seejärel asjadest veidike lähemalt. „Tegelikult ei vastanud ükski lubadus tegelikkusele. Kui mind meeskonda võeti, siis öeldi, et olen põhimees. Reaalsuses minuga aga ei arvestatud.“

„Tegin klubi juures ainult trenni ning osalesin treeningmängudes. Ühtegi amelikku kohtumist ma ei pidanud. Suures plaanis suhtuti minusse nagu mõnda kolmanda või neljanda liiga mängijasse. Umbes nädal aega tagasi öeldi, et sel hooajal ma üheski ametlikus kohtumises mängida ei saagi.“

Nii andiski eestlane kiirelt agendile teada, et võimaluse korral tuleks uus tööandja leida. Elhi oli valmis, et Bulgaariasse tuleb jääda suveni ja alles seejärel saab ta tööandjat vahetada. Õnneks suudeti soomlastega kiirelt kokku leppida ning nüüdseks on Elhi SJK mängija. Seal ootab teda ees Eesti koondise väravavaht Mihkel Aksalu.

„Õnneks leiti kiire lahendus. Praeguses olukorras olen väga rahul ja õnnelik. Siiamaani on kõik hästi. Ühtegi trenni ei ole ma meeskonnaga veel teinud, kuid praegu tundub kõik sujuvat,“ lisas Elhi.

SJK peab Soome kõrgliigas hooaja avamängu sel laupäeval.