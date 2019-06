Eesti jalgpallikoondise järgmine vastane Valgevene vallandas peatreeneri

Eesti ja Valgevene on käimasolevat valiksarja alustanud sarnaselt. Mõlemal on kirjas ainult kaotused. Kui Eesti on kaotanud kõik kolm matši, siis Valgevenel on neljast mängust neli kaotust.

Valgevene on valiksarjas kaotanud Põhja-Iirimaale 1:2 ja 0:1. Lisaks jäädi 0:2 alla Saksamaale ning 0:4 Hollandile. Nende tulemuste tagajärjel jäi nüüd koondise peatreener Igor Krjušenko töökohast ilma.

Valgevene Jalgpalli Liidu teatel alustatakse nüüd järgmise peatreeneri otsingutega.