Eesti alagrupikaaslased Saksamaa ja Holland kindlustasid pääsu EM-ile, Läti kurb seeria jätkus

C-grupis, kuhu kuulub ka Eesti, peeti täna kaks kohtumist. Saksamaa võõrustas Valgevenet ja Holland sõitis külla Põhja-Iirimaale.

Saksamaa sai Valgevene üle kindla 4:0 võidu, mis ühtlasi kindlustas neile edasipääsu EM-ile. Sakslastele tõid võidu Toni Kroosi (2), Matthias Ginteri ja Leon Goretzka tabamused.

Holland leppis võõrsil Põhja-Iirimaaga väravateta viiki, millest piisas, et edasipääs tagada. Põhja-Iirimaale, kes vajas võitu, et lootusi elus hoida, tegi viigi eriti valusaks asjaolu, et 32. minutil eksis Steven Davis penaltil.

Standings provided by Sofascore LiveScore

EM-ile kindlustas koha ka mullune MM-i finalist Horvaatia, kui kodus alistati vähemuses lõpetanud Slovakkia 3:1. Robert Bozeniki värav viis külalised juhtima, aga Nikola Vlasici, Bruno Petkovici ja Ivan Perisici väravad kindlustasid võidu võõrustajatele.

E-grupis käib tihe võitlus teise koha nimel. Ungari hoiab 12 silmaga teist kohta. Wales, kes täna alistas 2:0 Aserbaidžaani, jääb Ungarist maha ühe punktiga. Omakorda ühe punktiga on Walesist maas Slovakkia.

Standings provided by Sofascore LiveScore

I-grupis sai kindla võidu liider Belgia, kui võõrsil võeti 4:1 võit Venemaa üle. Belglaste eest oli kahel korral täpne Eden Hazard, ühe värava lõi ka tema noorem vend Thorgan. Neljanda tabamuse sai kirja Romelu Lukaku.