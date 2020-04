Ecuadori jalgpallur mõrvati oma koduukse lävel vale inimese pähe

Lootusandvat noort mängijat tulistati mitu korda ning ta suri sündmuskohal. Guayaquil City jalgpalliklubi spordidirektori Carlos Franco sõnul polnud Espinoza mõrvarite tegelik sihtmärk, vaid ta aeti kellegagi segi.

Guayaquili linnas on koroonaviiruse levik riigi peale kõige suurem ning Espinoza meeskond oli alates märtsi keskpaigast treeninud individuaalselt.

CNN raporteeris kaks nädalat tagasi, et 2,2 miljoni elanikuga Guayaquili tänavad on inimtühjad ning koroonaviirusesse surnud inimesed vedelevad mõnel pool lausa õues, sest haiglad, surnukuurid ja surnuaiad on juba täis, mistõttu pole kadunukeste lähedastel muud võimalust, kui nad uksest välja tõsta.