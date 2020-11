Diego Maradona saadeti haiglast alkoholi võõrutusravile

60-aastasele Maradonale tehti eelmise nädala keskel edukas operatsioon, millega eemaldati ajust vereklomp. Kuna argentiinlasel tekkisid seejärel alkoholi mitte tarbimisest võõrutusnähud, tuli teda haiglas algselt planeeritust kauem hoida.

"Diego läbis oma elu ühe keerulisema etapi ning minu arvates oli see ime, et nad leidsid ajust trombi. See oleks võinud talle elu maksma minna," teatas Maradona advokaat Matias Morla Argentina meediale.

1986. aastal maailmameistriks tulnud Maradonat saavad võõrustusravi ajal külastada vaid üksikud kõige lähedasemad inimesed.