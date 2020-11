Diego Maradona - kõigi rõhutute ja argentiinluse kehastus

Indrek Schwede Jalgpalliajaloolane RUS

Just niimoodi seljatas Diego Maradona MM-i veerandfinaalis Peter Shiltoni ja lõi käega värava. Foto: AP, Scanpix

Diego Armando Maradona on inimeste mällu sööbinud eelkõige 1986. aasta MM-il, kus ta paljude asjatundjate arvates viis suhteliselt keskpärase Argentiina koondise üksipäini tiitlivõiduni. Kuid see, mida eelkõige mäletatakse, pole mitte MM-finaal Saksamaa, vaid veerandfinaal Inglismaa vastu. Teise poolaja nelja minuti jooksul kinkis Maradona jalgpallimaailmale kaks väravat: kõige enimräägituma, mida me tunneme Jumala käega löödud väravana ja 20. sajandi kõige ilusamaks tunnistatud tabamuse.