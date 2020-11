Diego Maradona agent nõuab jalgpallilegendi surma osas uurimist: on käsitlematu, et ta 12 tunniks arstiabita jäeti

Esialgsete andmete kohaselt suri Maradona südamerabandusse. Väidetavalt olevat ta une pealt alla vandunud ägedale kopsutursele, mille põhjustas tema krooniline südamepuudulikkus.

Maradona agent Morla tuli reedel välja avaldusega, et argentiinlane oli teatud ajal enne enda surma olnud 12 tundi ilma arstide järelevalveta. Nimelt viibis jalgpallilegend kodusel ravil, sest ta taastus ajuoperatsioonist, mis talle subduraalse hematoomi tõttu novembri alguses tehti. "On seletamatu, et 12 tunni jooksul ei kontrollitud minu sõpra personali poolt, kes oli selleks määratud," vahendas Daily Mail Morla sõnu.

Lisaks tõi Morla välja kiirabi tegutsemise väljakutse järel. Argentina meedia teatel jõudsid esimesed meedikud Maradona koju 30 minutit pärast väljakutset. Morla kutsus seda "kriminaalseks idiootsuseks". "Seda fakti ei saa jätta tähelepanuta. Ma nõuan uurimist, et kõik põhjalikult üle vaadataks," vahendas ESPN agendi sõnu.

Arstide tegutsemist on kritiseerinud ka 33 aastat Maradona ihuarstiks olnud Alfredo Cahe. Tema sõnul lasti Maradona pärast ajuoperatsiooni liiga kiiresti haiglast välja.

"Ma nägin teda Olivose kliinikus ning ma ei saanud temaga kontakteeruda, sest ta magas mõlemal korral, kui ma sinna ravimite järgi läksin. Mulle tundub vale, et nad ta välja lasid. Ta oleks pidanud olema teistsuguse infrastruktuuriga haiglas nagu selline, kuhu me ta Kuubas viisime, kus kõike tehti väga hästi," ütles Cahe väljaandele Telefe Notificas.