DELFI AMSTERDAMIS | Hollandi koondise staar pidas pika tiraadi rassismi teemal: kui minuga nii tehakse, jalutan ma platsilt minema!

Kohtumine Den Boschi ja Excelsiori meeskondade vahel jäi 28. minutil pooleli, kuna Excelsiori ründaja Ahmed Mendes Moreira kaebas kohtunikule, et kodufännid on teda rassistlikult solvanud. Tegu oli esimese korraga, kui Hollandi liigas rassismi pärast mäng lõpetamata jäi.

"Olen tüdinud nägemast selliseid pilte ikka ja jälle! Millal see lõpeb!? #saynotoracism. Hollandi jalgpalliliit ja UEFA - mis me ette võtame? Eriti eesootavat Euro2020 silmas pidades?" kirjutas Wijnaldum eile.

Kõikidest laual olevatest teemadest - Hollandi pääs EM-finaalturniirile, homne mäng Eestiga jne - enim huvitas kohalikke ajakirjanike just see Twitteri postitus.

"See mõjutas mind isiklikult. Olin šokis, sest ei oodanud, et midagi sellist võiks Hollandi juhtuda. Me ei saa kahjuks mängijatena palju ära teha. Me peame teineteist toetama. See on ühiskondlik probleem, millega tuleb tegeleda poliitilisel tasandil," rääkis Wijnaldum emotsionaalselt.

"Lugesin, et keegi tegi ka Hitleri-saluuti. Kuidas keegi üldse sellise asja peale tuleb? Oleme teie eest aastaid palliplatsil võidelnud ja te teete meile Hitleri-saluuti? Veel imelikum on see, et needsamad kurjad inimesed rõõmustavad meie üle, kui me pääseme EM-ile ning toetavad meid ka järgmisel aastal finaalturniiril. Me armastame jalgpalli, see teeb meid rõõmsaks, meile meeldib inimestele rõõmu pakkuda, kuid me ei tahaks kunagi midagi sellist vastu saada."

Pärast mõnda aega kestnud vaheaega nimetatud esiliigamäng siiski jätkus. Wijnaldumi sõnul oli see suur viga.