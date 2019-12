David Beckhami asutatud jalgpalliklubi palkas esimese peatreeneri

44-aastane Alonso juhendas viimati Mehhiko tippklubi C.F. Monterrey`d, kelle viis Kesk- ja Põhja-Ameerika (CONCACAF) Meistrite liiga võitjaks. Varem on edukas treener viinud sama tiitlini ka mehhiklaste C.F. Pachuca.

"See on väga ambitsioonikas klubi. Kohe, kui mind töövestlusele kutsuti, mõistsin, et tahan selles projektis osaleda," kiitis Alonso Interi meeskonda AP-le.

Alonso kutsub Interi mängijad esimesele treeningkogunemisele jaanuari alguses. Veebruaris alustatakse hooajaeelsete kontrollmängudega ning 1. märtsil peetakse USA profiliigas MLS debüütmäng Los Angeles FC vastu. Esimene kodumäng Floridas toimub 14. märtsil Beckhami eksklubi LA Galaxy vastu.