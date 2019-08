Cristiano Ronaldo vägistamisskandaalist: 2018 oli mu elu halvim aasta

"Isiklikus plaanis oli 2018 mu elu halvim aasta," rääkis Ronaldo Portugali telekanalile TVI. "Kui inimesed su aususes kahtlevad, siis teeb ikka väga palju haiget.

Ronaldo lisas, et tal on ebamugav rääkida kogu vahejuhtumist ning aeg, kus inimesed teda süüdistasid ja temas kahtlesid, oli talle väga raske. Portugallane tänas intervjuus kõiki oma toetajaid ning sõnas, et tal on hea meel, et tema süütust taas tõestati.

Mäletatavasti sattus Ronaldo vägistamisskandaali mullu sügisel, kui Saksamaa väljaanne Der Spiegel kirjutas, et portugallane vägistas 2009. aastal ameeriklannat Kahtryn Mayorgat. Mayorga otsustas eelmisel aastal avalikkuse ette tulla ning väitis Saksamaa väljaande vahendusel, et Ronaldo sundis teda 2009. aastal ühes Las Vegase hotellis seksuaalsesse vahekorda.

Mayorga andis vahejuhtumist toona ka kohalikule politseile teada, kuid ei maininud Ronaldo nime. Küll aga võttis ameeriklanna toona ühendust portugallasega ning Ronaldo advokaadid jõudsid Mayorgaga kohtuvälisele kokkuleppele. Jalgpallur maksis naisele 375 000 dollarit, et ta väidetavast vahejuhtumist iial ei räägiks.

USA politsei otsustas sügisel juhtumit uuesti uurima hakkama, aga teatas tänavu juulis, et väheste asitõendite tõttu lõpetatakse kriminaalmenetlus ja Ronaldo ametlikku süüdistust ei esitata.