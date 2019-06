Cristiano Ronaldo vabanes vägistamissüüdistusest

Mayorga esialgse süüdistuse kohaselt vägistas Ronaldo teda 2009. aastal Las Vegase hotellitoas ning maksis talle suure summa raha, et naine juhtunust vaikiks.

Naine esitas Nevada võimude ees jalgpalluri vastu ka süüdistuse, kuid nüüd kirjutab Bloomberg, et see on suurema kisa-kärata tagasi võetud. Väga võimalik, et põhjuseks on asjaolu, et Ronaldo ja Mayorga esindajad jõudsid omavahel kohtuvälisele kokkuleppele, kui avalikest andmetest ei saa teada, kas selline kokkulepe sündis või mitte. Samuti jäävad tabamatuks mõlema osapoole esindajad.

Igatahes on selge, et Ronaldo kohtu alla ei lähe ning vanglakaristus teda ei ähvarda. Mehe mainele jääb aga ilmselt paratamatult plekk külge.