Cristiano Ronaldo sattus politseiuurimise alla

Ronaldo külastas teisipäeval ja kolmapäeval Põhja-Itaalias asuvat Courmayeuri linna. Sotsiaalmeediasse ilmunud videolõikudes on näha, kuidas Ronaldo ja tüdruksõber Georgina Rodriguez sõidavad mootorsaaniga ning tähistavad Rodriguezi 27. sünnipäeva.

Koroonaviiruse leviku tõttu on Piemonte ja Valle d'Aosta maakondade vahel valituse otsusega liikumine keelatud. Erandiks on juhud, kui külastatakse teist kodu või liikumine on seotud tööülesannetega.

Kui politsei leiab Ronaldo ja Rodriguezi reis oli reeglitega vastuolus, ootab neid suure tõenäosusega rahatrahv.

