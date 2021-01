Cristiano Ronaldo saladused, mis panevad ta Michael Jordani kombel hüppama ning hoiavad igavesti noorena

Alles hiljuti sai Ronaldost läbi aegade kõige resultatiivsem jalgpallur. Kuna päris vettpidavaid andmeid kunagiste staaride tabamuste kohta ei ole, siis annab praegu nende numbrite üle veel vaielda. 35-aastasel Ronaldol on aga selge plaan mängid tipptasemel jalgpalli veel aastaid, et lõpuks kõikvõimalikud tippmargid ikkagi enda nimele saada. Kui paljud jalgpalliässad on 35-aastaselt juba ammu pensionil, siis Ronaldo on kehaliselt sama võimekas nagu mõni 25-aastane. Seejuures ei jäta Ronaldo midagi juhuse hooleks. Portugallasest staaril on saladused, mis lubavad tal arendada sprinteritele omast kiirust, hüpata Michael Jordani kombel kõrgustesse ja püsida igavesti noorena.